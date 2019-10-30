https://news.day.az/politics/1170757.html Президент Ильхам Алиев принял участников заседания Совета министров обороны СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участников заседания Совета министров обороны СНГ
30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников заседания Совета министров обороны СНГ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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