Радикальная оппозиция не прекращает попыток любыми способами дестабилизировать ситуацию в Азербайджане. Ради этого они развернули деятельность не только внутри страны, но и за ее пределами. Так, за два последних дня с подачи Али Керимли и ПНФА они устроили митинги в Берлине и Дюссельдорфе. В лучших традициях таких постановочных акций активисты махали флагами, кричали разные лозунги и всячески пытались показать, что их не пара десятков человек, а в разы больше. Получилось, мягко говоря, не очень. Как и всегда, попытка радикалов создать видимость массовых антиазербайджанских акций за рубежом явно не удалась.

Но важно обратить внимание на другой фактор. Сразу после этих акций Али Керимли провел встречу - и ни с кем-нибудь, а с послом Евросоюза в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом. Разумеется, моментально отписавшись об этом в соцсетях.

На встрече с Керимли посол ЕС - по словам Керимли - призвал "расследовать чрезмерное применение силы" органами правопорядка и "отпустить всех задержанных". Удивительно, что ЕС мало интересует жесткость, с которой силы полиции разгоняют акции в странах Европы. Благо, видео и фото, подтверждающих это, в Сети достаточно.

Возникает вопрос: если оперативные действия полиции в Баку, по мнению посла ЕС, это чрезмерное применение силы, то спецназ, давящий ботинками девушек в мостовую в Брюсселе, или избивающие людей во Франции полицейские - это тогда что?



Позиция посла Евросоюза наводит на опасные выводы. Либо Али Керимли врет на своей странице в Фейсбуке, рассказывая то, чего не было, либо, получается, глава представительства ЕС в нашей стране откровенно поддерживает антиазербайджанских провокаторов, пытающихся расшатать ситуацию?

Более того, почему эта встреча проходит сразу после акций против нашей страны в Европе? И почему при этом - за пару дней до уже анонсированного радикалами очередного несанкционированного митинга? Странно для простого совпадения.

И наконец, если европейцев так беспокоит "право на реализацию свободы собраний", то почему они упорно делают вид, что не замечают, как власти города НЕ ЗАПРЕЩАЮТ АКЦИЮ, а ПРЕДЛАГАЮТ ДРУГОЕ МЕСТО ДЛЯ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.

Или, может быть, власти обязаны соглашаться на любое, даже самое неадекватное требование радикалов? Идти на поводу у людей, выдвигающих ультиматумы? Нет, ничего подобного. Более того, так не поступают и власти самих европейских стран.

Так в чем тогда проблемы у Европы в отношении нашей страны? Если посол ЕС действительно поддерживает действия радикалов, которые пытаются спровоцировать в стране массовые беспорядки, хаос и анархию, то что это, если не проявление двойных стандартов? Почему аналогичные, и намного более жесткие действия сил правопорядка на Западе не вызывают такого негодования и активности у посла ЕС и других его коллег?





Али Керимли и ПНФА, "Нацсовет" и прочие - это никакая не оппозиция. У них нет ни сторонников, ни программы, ни идей - ничего, кроме выкриков, попыток устроить провокации в самом центре Баку ради очередных спонсорских денег. Это банальные дельцы, зарабатывающие свои грязные деньги ценой судьбы, будущего нашей страны и ее граждан.

Ради наживы эти люди готовы на все - вплоть до разрушения Азербайджана. И если Европа действительно пытается помочь радикалам дестабилизировать ситуацию в стране, спровоцировать массовые беспорядки, то можно не сомневаться, что ответ Азербайджана не заставит себя долго ждать. Наша страна никогда не позволяла ни одной силе вмешиваться в свои внутренние дела, диктовать некие условия и разговаривать языком ультиматумов.

И никогда не позволит. Хорошо бы антиазербайджанским силам на Западе это запомнить.



Э. Ибрагимов

