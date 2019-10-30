https://news.day.az/politics/1170848.html В Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 г.
В Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 г.
На заседании министров обороны стран-членов СНГ в Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 г. , сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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