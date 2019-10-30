30 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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