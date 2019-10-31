В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ. А накануне, перед приездом в Баку, министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Ереване.

В принципе Шойгу мог в Армению и не ездить, но дело в том, что глава МО Армении Давид Тоноян "мужественно" отказался от поездки в Баку, так что на заседании СМО российскому министру обсудить с ним насущные вопросы не удалось бы.

На наседании рассмотрены вопросы многостороннего взаимодействия государств Содружества в военной сфере, в частности, принята Концепция военного сотрудничества стран-участниц СНГ до 2025 года. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы подготовки офицерских кадров, мероприятия к 75-летию Победы и так далее.

В связи с неучастием на заседании армянская сторона осталась вне обсуждений, но обязательно постарается дать волю своей фантазии. Комментируя приезд Шойгу в Ереван, в соседней стране уже сейчас строят домыслы, связывая визит с жесткой позицией Армении по российскому вооружению у Азербайджана. Недавно премьер-министр Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте, заявил, что по данному вопросу "в ОДКБ удалось достичь консенсуса, поскольку позиции во многом схожи". Это заявление вдохновило некоторых в Армении заговорить о том, что Москва имеет обязательства перед Ереваном не только в рамках ОДКБ, но и СНГ. Дескать, продавая оружие Азербайджану, Россия, а также Беларусь ставят под вопрос союзнические обязательства и усилия мирового сообщества по урегулированию карабахского конфликта. И так далее.

"Предполагаю, что Никол Пашинян просто в очередной раз фонтанирует фантастическими вымыслами в плане того, что он уже фактически достиг понимания у стран блока ОДКБ по вопросу продажи оружия Азербайджану. Его желания не соответствуют реальности. Страны ОДКБ Россия и Беларусь как продавали оружие Азербайджану, так и продолжают продавать в рамках договоренностей. И дальше будет то же самое. Москва с Минском будут вооружать Азербайджан, а Ереван будет только распространять плоды собственных фантазий о том, что партнеры Азербайджана якобы признали правоту Армении и прекратят поставки азербайджанской стороне.

Интересно, что визит министра обороны России Сергея Шойгу в Баку на заседание СМО СНГ в Армении тоже рассматривают как хороший признак для Еревана, дескать, российский министр кого-нибудь поругает. Но на самом деле визит Шойгу в Баку - это самый что ни на есть плохой знак для Армении, так как он, скорее, направлен на то, чтобы в ходе саммита министров обороны стран СНГ привлечь Баку к еще большему сотрудничеству в оборонных проектах Москвы.

Так что Пашинян со своими желаниями остался откровенно в пролете. Никто не будет идти против интересов Баку в угоду сугубо личным желаниям недальновидного премьера Пашиняна", - сказал Евгений Михайлов.

Зульфугар Ибрагимов