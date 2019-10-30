Избрание Азербайджана в качестве Председателя в столь авторитетной международной организации как Движение неприсоединения вызвало озабоченность в правительственных кругах Армении, что не вызывает удивления и было ожидаемым. Как передает Day.Az, об этом заявил Trend азербайджанский политический эксперт и телеведущий Заур Мамедов.

"Данный факт говорит о том, что руководство этой страны в первую очередь неуважительно и безответственно относится к нормам и принципам международного права и этот факт подтверждают те важные резолюции, которые были приняты много лет назад на уровне Совета безопасности ООН и ряда других международных организаций", - заявил Мамедов.

По словам эксперта, Саммит Движения неприсоединения фактически в очередной раз напомнил миру о том, что существуют многолетние конфликты, которые необходимо решать общими усилиями, в том числе и на уровне государств - членов Движения.

"В частности, на Саммите в Баку глава азербайджанского государства сделал важные заявления по Карабаху, заявив о необходимости разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров на основе принципа суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Этот однозначный месседж был услышан и поддержан участниками Саммита, и это стоит расценивать как дипломатическую и идеологическую победу государственной политики Азербайджана. Вместе с тем, этот факт нанес мощный удар по оккупационной политике армянского государства, которое продолжает избегать всеми способами предметных переговоров с Азербайджаном", - продолжил политолог.

Мамедов отметил, что Азербайджан поддерживает глобальные и региональные усилия по обеспечению мира и безопасности и продолжает вносить вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества в рамках межгосударственных и международных организаций.

"Престижные мероприятия международного значения, которые регулярно проводятся в Баку, показывают возросший авторитет нашей страны во всем мире. И в данном случае председательство Азербайджана в Движении неприсоединения - это проявление высокого доверия и уважения мирового сообщества к нашей стране", - отметил азербайджанский телеведущий.

Отметим, что 25-26 октября в Баку прошел XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре. Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

В саммите на тему "Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами" участвовали главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, в саммите участвовали представители около 160 стран и международных организаций. По итогам Саммита были приняты Бакинский итоговый документ, Бакинская декларация, Декларация по Палестине и Документ благодарности и солидарности с правительством и народом Азербайджанской Республики.