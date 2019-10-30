30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников заседания Совета министров обороны СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Я приветствую вас, дорогие гости. Очень рад, что очередное заседание Совета министров обороны стран Содружества проходит в Баку. Само по себе мероприятие имеет очень большое значение. Это еще больше сплачивает наши страны, а также дает хорошую возможность поговорить по двусторонней повестке дня. Как вы знаете, недавно в Ашгабаде состоялся саммит глав государств, который прошел очень успешно и Азербайджан, так же как и другие страны-члены СНГ, придает большое значение участию в этой организации. И наша конструктивная позиция по многим вопросам также вносит вклад в дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках СНГ. Конечно же, военное сотрудничество, особенно на современном этапе приобретает намного более важное значение с учетом существующих угроз в нашем регионе, и возможных угроз. Поэтому думаю от взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность наших стран, во многом зависит и стабильность, и поступательное развитие стран-членов СНГ.

Одной из тем, которая обсуждалась в рамках саммита глав государств в Ашгабаде была подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы в Азербайджане также очень активно к этому готовимся. Это наша общая Победа, которая в Азербайджане отмечается на государственном уровне. 9 мая - это государственный праздник в нашей стране, который был восстановлен после того, как Гейдар Алиев возвратился в Азербайджан. К сожалению, в первые годы независимости прежняя антинародная власть Народного фронта этот красный день календаря стерла и пыталась стереть из памяти нашего народа и также проявляла неуважение к ветеранам. По существу были попытки извращения истории Великой Отечественной войны, которые, к сожалению, сейчас в некоторых странах приобретают достаточно массовый характер. Таким образом, 9 мая уже долгие годы отмечается как государственный праздник и забота о ветеранах является неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Они окружены вниманием, заботой, обеспечивается их материальное положение. Это для нас, для всех пример героизма.

Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу. Достаточно сказать, что подавляющее количество топлива для общей победы добывалось в Баку. Это 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов смазочных масел. Без этого потенциала победить фашистскую Германию было бы очень трудно. И неслучайно, что фашистская Германия нацелила свои взоры на Баку, были планы захвата Баку. В случае этого советская армия была бы отрезана от столь необходимого топлива. И как мы хорошо знаем из истории, одной из причин того, что фашистам не удалось развивать свое наступление, было именно то, что у них существовал дефицит топлива. Нефтяники Баку проявляли истинный героизм, они работали днем и ночью и именно в те годы был рекордный уровень добычи нефти, в 2 раза превышающий средний уровень добычи.

Также весом вклад азербайджанского народа в общую победу на полях Великой Отечественной войны, более 600 тысяч наших представителей участвовали в войне, из них половина пала за нашу общую победу. 170 Героев Советского Союза - представители Азербайджана. Это гордость нашего народа и пример для подрастающих поколений. И неслучайно, что мы в Азербайджане очень чувствительно относимся к попыткам фальсификации истории, героизации фашизма, попыток переписывания истории. Это представляет большую угрозу не только с точки зрения искажения истории, это представляет угрозу для будущих поколений, которые могут поверить в эти мифы и по существу быть отрезанными от исторической правды. Поэтому мы совместными усилиями должны вести очень активную работу по доведению правды о причинах войны, о том, кто был агрессором и о героизме советского народа, который спас не только свою страну, но и полмира от этой чумы ХХ века.

Во время саммита в Ашгабаде также я поднял вопрос о том, что на пространстве СНГ, к сожалению, есть факты героизации фашизма, а именно в Армении, где фашистский палач Тер-Арутюнян возведен в ранг героя. Его именем в Армении названы площади, улицы и несколько лет назад был возведен памятник в центре армянской столицы высотой почти 6 метров. Это человек, который заявлял, что "Кто умирает за Германию, умирает за Армению". Человек, который был арестован СМЕРШем, осужден на длительные сроки и закончил свои бесславные дни во Владимирской тюрьме. Вот такому "деятелю" был воздвигнут памятник, он до сих пор не демонтирован. Я обращал внимание и глав государств, и нового руководства Армении на то, что это недопустимо на пространстве СНГ и новое руководство Армении не должно ассоциировать себя с героизацией фашизма. К сожалению, до сих пор этот памятник не демонтирован и это вызывает очень большие вопросы относительно искренности армянской стороны, когда она говорит о том, что также чтит память героев. Это нонсенс. Потому что чтя память фашистских прихвостней, по существу мы видим оскорбление памяти тех, кто сложил голову в борьбе против этой заразы. Поэтому мы со своей стороны будем и дальше привлекать внимание и общественности Содружества, и других стран к этому вопросу через призму подготовки к 75-летию Победы. Так что думаю, что совместными усилиями мы будем и дальше работать в направлении того, что правда о Великой Отечественной войне была доведена до внимания всего мирового сообщества, особенно молодого поколения.

Возвращаясь к сегодняшнему заседанию, конечно, у вас очень насыщенная повестка дня. Уверен, что обсуждения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами. Еще раз добро пожаловать.