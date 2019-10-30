https://news.day.az/politics/1170921.html Президент Ильхам Алиев наградил Исмаила Велиева орденом «За службу Отечеству»
Президент Ильхам Алиев наградил Исмаила Велиева орденом «За службу Отечеству»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Исмаила Магеррам оглу Велиева орденом "За службу Отечеству" второй степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
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