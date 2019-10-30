Посол Азербайджана в США довел до сведения Государственного департамента решительный протест азербайджанской стороны, связанный со въездом в США представителя незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна.

Об этом в среду сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос об отправлении в США представителя самопровозглашенной структуры, образованной в оккупированном регионе Азербайджана Нагорный Карабах, передает Day.Az.

Она сообщила, что азербайджанское посольство направило соответствующие письма спикеру Палаты представителей Конгресса США, а также руководствующему составу, ряду председателей комитетов.

"Также наш протест был выражен американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ.

Перед официальными лицами США поднят вопрос о предоставлении представителем самопровозглашенной структуры ложной информации в заявлении на получение визы, а также было доведено до сведения, что игнорирование этого вопроса со стороны США и такой подход, не соответствующий общей политике США, вызывает удивление.

Американская сторона сообщила, что визит Маиляна носит частный характер, администрация не поддерживает этот визит и он не будет принят каким-либо официальным лицом из администрации. Было подчеркнуто, что политика США по непризнанию сепаратистского режима остается неизменной.

По упомянутому вопросу посольство Азербайджана в США направит Государственному департаменту ноту протеста. В то же время, МИД выразит протест посольству США в Баку", - сказала Лейла Абдуллаева.