29 октября Генеральное консульство Турецкой Республики в Нахчыване организовало официальный прием по случаю 96-й годовщины создания Турецкой Республики.

Как передает Day.Az в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в официальном приеме.

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

Генеральный консул Турции в Нахчыване Мехмет Эмин Кираз зачитал послание, направленное Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом дипломатическим представительствам Турции в зарубежных странах по случаю 96-й годовщины Республики. Доведя до внимания развитие связей с Азербайджаном, в том числе роль Нахчыванской Автономной Республики в двусторонних отношениях, генеральный консул отметил ежегодное расширение сотрудничества.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, поздравив участников мероприятия и народ братской Турции с праздником независимости Турции - 96-й годовщиной провозглашения Республики, завершил свое выступление высказыванием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева: "В основе наших связей лежит единство, братство наших народов. Это - основной вопрос, и мы строим грандиозное здание нашей дружбы, нашего братства на этом фундаменте".