Валдайский и Ашгабадский саммиты так сильно потрясли Армению, что наши соседи до сих пор, впадая в гнев и истерику, ищут варианты ответа.

Причина ясна, процесс предсказуем, но последствия печальны как для Армении, так и для самих армян.

Напомню, что речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 3 октября вызвала среди международной общественности большой резонанс. Своим выступлением глава Азербайджанского государства дал ответ на безответственные и популистские заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "принадлежности Карабаха Армении".

Выждав хорошо продуманную паузу, Президент Азербайджана с одной из влиятельных международных трибун преподал Пашиняну политический ликбез, поставив его в незавидное положение.

"В связи с Нагорно-Карабахским конфликтом существует достаточно широкий разброс мнений, зачастую не отражающих реалий. Чтобы внести ясность, должен сказать, что в 1921 году решением Кавбюро было дословно "оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана", а не передать, как это зачастую интерпретирует армянская сторона", - сказал Президент Ильхам Алиев в Сочи.

Этими словами Президент Ильхам Алиев опроверг ложные заявления армянского руководства, дав понять: принадлежность Нагорного Карабаха никогда не будет предметом переговоров; нет понятия "карабахский народ"; у Армении нет исторического права претендовать на Карабах.

А через восемь дней, на саммите стран СНГ в Ашгабаде, Президент Ильхам Алиев указал премьер-министру Армении на героизацию пособника режима Третьего рейха. Президент Ильхам Алиев отметил, что главы стран Cодружества неоднократно выступали против героизации пособников Адольфа Гитлера и напомнил, что в Ереване стоит памятник известному националисту.

"Прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также процитировал доклад МИД России, в котором подтверждалась связь Нжде с нацистами и его арест советскими властями.

Естественно, Азербайджан не вмешивался и не предпримет в будущем никаких шагов в отношении суверенных прав народов трактовать свою историю, историческое прошлое и увековечивать память своих национальных героев. Но мы не должны молчать, как не смог не сказать подлинной правды Президент Ильхам Алиев на саммите СНГ. Мы не должны молчать, когда в национальных героев превращаются подонки и нелюди, причастные к чудовищным преступлениям Холокоста.

Как должны реагировать цивилизованные люди на воздвигнутый три года назад памятник пособнику нацистов, фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване? Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества?

По словам израильского эксперта Арье Гута, на исходе XX века и в начале XXI века массовая резня и убийство тысяч азербайджанцев как в азербайджанском городе Ходжалы, так и в других оккупированных и близлежащих районах Азербайджана должны стать коренным пунктом всех коллизий духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы.

Ходжалы - это страшное для памяти нашего народа слово. Это - боль, страдание, оскорбление, зверство, варварство, массовое уничтожение сотен невинных людей со стороны озверевшего и оголтелого армянского неофашизма. В то время, когда Президент Азербайджана справедливо называет Нжде фашистом и пособником Гитлера, премьер-министр Армении называет его героем Армении.

Глубоким пороком современного армянского общества в целом является создание культа личности вокруг армянских фашистов - Дро и Нжде.

В Армении на государственном уровне пропагандируется идеология фашизма, героизация армянских фашистов и нацистов, которые тесно сотрудничали с фашистской Германией, возводятся памятники, в их честь называются улицы, площади, учебные заведения, стратегические центры. Популяризация фашизма, антисемитизма и терроризма стала в этой стране Южного Кавказа интегральной частью государственной политики.

И вот, руководство Армении ныне решило своеобразно ответить Азербайджану путем очернения азербайджанцев, живущих в России, и нагнетания искусственной истерии вокруг наших соотечественников.

В последнее время некоторые СМИ России буквально вопят и кричат о некоем сообществе "Во благо всеобщего народа" (ВБОН). Согласно обрывочным сведениям, оказывается,ВБОН, пропагандирующее традиционные ценности, угрожает расправой тем, кто оскорбительно высказывается о гражданах Азербайджана, заставляет россиян и азербайджанцев извиняться на камеру.

Но пишут и говорят также, что ВБОН организовало благотворительный сбор для Аиши Мустафаевой, страдающей остеохондрозом 4-й степени. Уточняется, отец девочки самостоятельно попросил их о помощи.

Председатель совета московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов в интервью радиостанции "Говорит Москва" усомнился, что от действий участников ВБОН-а действительно есть пострадавшие.

"Я думаю, этот миф запустили, чтобы запугать всех. Если бы были сильно избитые или те, кого вообще в реанимацию уложили, то сразу же уголовное дело возбудили бы. А таких вещей нет, я не думаю, что это глобально идёт. Если его избили, и он попросил извинений, он же может потом пойти и заявить об этом. Заявить, что на меня напали такие-то, предоставить портрет его [нападавшего], рассказать, что он из себя представляет, телосложение, лицо какое, борода есть ли".

Керимов уточнил, что о ВБОН-е он слышал, но подробностей не знает.

"Я слышал, да, но я бы не сказал, что они такие популярные, они только появились, но никто не знает про них пока ничего. Я слышал про них буквально недавно, в течение трёх-четырёх дней, но конкретного ничего не слышал. Да, были какие-то в "Билайн", чтобы что-то они меняли, ещё где-то, но а так чтоб конкретно знать этих людей, я не могу сказать, кто это такие и откуда они. С нами они на контакт не выходили".

Керимов отметил, что о законности деятельности участников ВБОН-а могут судить только сотрудники правоохранительных органов. А правоохранительные органы смотрят сквозь пальцы. Пока не убьют, они не займутся.

По последним данным, после публикации в некоторых российских СМИ об "азербайджанской организации" и случаях самосуда на почве межнациональной розни УМВД Москвы инициировало проверку.

Так что же такое ВБОН, кто стоит за этим сообществом и согласно чему, опираясь на какие факты, азербайджанцы в России обвиняются аж в многочисленных случаях самосудов?

Прочел чуть ли не все публикации на эту тему, посмотрел видеорепортажи, гневные видеофилиппики в социальных сетях, комментарии "на заданную" тему.

И выяснилась очень интересная особенность действий масс-медиа именно по этому вопросу: они сперва "проводили" собственные "расследования", собирали "факты", а потом, в конце "расследования", все, как один, как будто сговорившись, публиковали одни и те же призывы с однотипными предложениями, где безапелляционно обвинялись азербайджанцы во всех смертных грехах и требовались их "скальпы".

Ситуация обыденна до скуки.

Оказывается, в социальной сети "ВКонтакте" обнаружена азербайджанская группа ВБОН ("Во благо всеобщего народа"). По официальной версии, она создана для "пропаганды традиционных ценностей азербайджанского народа в российской общине, культивирование в России образа азербайджанца как человека высоких моральных ценностей".

Далее следуют пересказы видео с плашкой ВБОН, где русскоязычные молодые якобы "азербайджанцы" избивают русского парня, которого затем заставляют извиниться на камеру за то, что назвал азербайджанцев оскорбительным словом. Вне всякого сомнения, оскорблять по национальному признаку недопустимо. Но устраивать физическую экзекуцию над обидчиком - это чистой воды уголовщина.

Есть еще пример настоящей охоты за людьми под эгидой ВБОН. После бытового конфликта в кафе с тремя азербайджанцами, приключившегося в маленьком городе газовиков Пангород в Ямало-Ненецком автономном округе, их оппонентов стали якобы отлавливать по всей России.

Как следует из ролика ВБОН, все азербайджанцы из Пангорода "поднялись, чтобы наказать павлинов". Одного русского мужчину, уехавшего из города, ВБОН-овцы выследили в Петербурге. Его сначала заставили извиниться, а затем подвергли групповому избиению. Все подобные экзекуции сопровождаются песнями на азербайджанском языке милитаристского содержания.

Сотни и тысячи азербайджанцев, живущих в России, возмущаются в Сети бесчинствами ВБОН. В результате они получают угрозы примерно такого содержания: "Вам даем 24 часа на удаление постов и извинения. В противном случае на вас будет объявлена охота. После чего вы станете героями нашей излюбленной рубрики "Извинения на камеру". Время пошло".

Русские получают такие же угрозы.

А вот еще из перлов ВБОН-овцев: "Азербайджанец никогда не пройдет мимо, увидев, как какой-нибудь Гурген или Вася пытается флиртовать с нашими девушками".

Армян эти "азербайджанцы" особенно подвергают оскорблениям, называя их развратниками, насильниками и так далее. При этом группа ВБОН - закрытая, и лишь немногие их бесчинства становятся достоянием публики. Но есть и другие виртуальные сообщества подобного толка. Например, идеологически близкая им группа "Яддаш" (в переводе "память", "наследие").

В этой группе можно найти ролик, прославляющий убийц русского генерала Павла Цицианова в 1806 году, видео, чествующее Адольфа Гитлера и призывающее к еврейским погромам. А также интервью Шамиля Басаева, где террорист рассказывает о том, как воевал на стороне Азербайджана в Карабахе.

Естественно, что армянские СМИ и "независимые" масс-медиа России, особенно симпатизирующие Армении сайты, отличились особенным, просто "восхитительным" рвением.

Спецслужбы Армении, прибегнув к услугам заштатных журналистов, решили ответить на обвинение Еревана в фашизме. Но поступили, как всегда, топорно и примитивно. Желая найти среди живущих в России неонацистов и отморозков, они, смешав откровенный бред с выплесками сумрачного сознания, выдумали жупель "азербайджанского нацизма".

"Создается впечатление, что бакинские власти негласно поддерживают этих преступников", - пишут разгневанные авторы "расследований", тем самым нечаянно обнажая суть начатой кампании, направленной против наших соотечественников в России.

Так вот, оказывается, в чем истинная суть проблемы: посол Азербайджана молчит, официальные структуры Азербайджана молчат, а нацисты-азербайджанцы избивают, оскорбляют и третируют своих жертв.

Тем самым Азербайджан пытаются обвинить в создании тайной и разветвленной сети неонацистов-экстремистов в России.

Бред, скажете вы?

Нет, очередная задумка спецслужб Армении, направленная не только против азербайджанцев в России, но и против нашей страны.

Например, в очередном "исследовании" автор пишет: "Все началось с того, что после развала СССР Азербайджан встал на путь построения национального государства, где этнические меньшинства в лучшем случае ассимилировались целенаправленной государственной политикой, а в худшем - выдавливались за пределы страны. Среди азербайджанцев стали вести пропаганду об их превосходстве над другими народами. На волне этого разгула национализма число этнических русских там снизилось в четыре раза".

Другой автор идет еще дальше: "Россия обвинялась в союзнических отношениях с Арменией и негласном покровительстве армянам в их борьбе за Нагорный Карабах. Славяне и Российская империя объявлялись оккупантами. Героями назначались те, кто боролся против русских или Красной армии. Такая историческая концепция стала преподаваться в школах, из которых молодежь выходила жуткими русофобами".

А третий и вовсе бьется в экзальтированной ненависти к Азербайджану: "После того, как основная масса русского населения была выдворена с территорий бывшей Азербайджанской ССР, сами азербайджанцы поехали в РФ на заработки. Переселившись в Россию, многие из приезжих не скрывали антироссийских взглядов и продолжали воспитывать детей в неуважительном отношении к России. Как раз эти подросшие отпрыски мигрантов и сбиваются теперь в группировки. И это не только бытовой национализм или стремление сохраниться в инокультурной этнической среде, но и официальная политика Азербайджана".

Ну, а своеобразной вишенкой на торте может послужить совершенно идиотский поток сознания в "Экспресс-газете": "Азербайджан до сих пор состоит в антироссийской организации ГУАМ, где вместе с Украиной, Грузией и Молдовой устраивает против нас провокации. Баку в любой момент может пойти на прямой конфликт с Москвой, к тому же США давно ищут в регионе союзника вместо сблизившихся с Россией турок".

Причем тут спецслужбы Армении?

Факты, как говорил еще незабвенный Максим Пешков, упрямая вещь и история ничего не забывает.

Как не забыли мы заявление Никола Пашиняна, которое он озвучил еще во время митингов на улицах Еревана, когда он готовился к прыжку во власть: "Азербайджан до сих пор состоит в антироссийской организации ГУАМ, где вместе с другими членами этой структуры готовит провокации против России. Россия должна знать, что Баку в любой момент может пойти на прямой конфликт с Москвой. Да и к тому же США давно ищут в регионе союзника вместо сблизившихся с Россией турок".

"Совпадение" мнения автора статьи и вербального бурлеска Пашиняна никак не может быт случайным. Потому как таких случайностей попросту не бывает.

Авторы "расследований" про ВБОН требуют, чтобы на "творящиеся безобразия" реагировали не только правоохранительные органы, но и министерство иностранных дел РФ.

Теперь, думаю, все понятно?

Никол Пашинян, нокаутированный в Сочи и Ашгабаде, пытается разыграть новую, якобы хитросплетенную комбинацию против нашей страны, где фигурируют некий ВБОН, молодчики-азербайджанцы, фейковые профили в "Вконтакте", якобы избитые и униженные десятки россиян и самое главное - армяне, пытающиеся перед камерами казаться азербайджанцами.

Но армянские спецслужбы не учли одного - все "экстремисты-азербайджанцы", якобы молодчики несуществующего ВБОН, говорят с армянским акцентом, а пишут, ну совершенно не как наши соотечественники.

Знаете ли, мышление и мировоззрение другое.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az