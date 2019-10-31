По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Фонде Гейдара Алиева подтвердили эту информацию, отметив, что ремонтные работы полностью завершены.

Сын Абульфаза Эльчибея Эртургут Алиев поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. "Выражаю благодарность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Наше обращение нашло свое решение и в ближайшие дни мы переедем в отремонтированный дом", - сказал Алиев.



Ранее супруга Абульфаза Эльчибея Халима Алиева незадолго до своей кончины направила Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой обращение, в котором попросила помочь с ремонтом их дома в поселке Расулзаде Бинагадинского района Баку.

По поручению Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева были проведены все необходимые ремонтные работы. При этом в двухэтажном доме с мансардой были реконструированы системы канализации, водоснабжения и освещения. Кроме того, был благоустроен приусадебный участок.