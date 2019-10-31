Еще не утихло в Армении возмущение по поводу астрономических трат премьер-министра Никола Пашиняна на свои зарубежные вояжи, а сегодня армянские СМИ сообщили, что аппарат главы правительства рассматривает вопрос приобретения для него нового самолета.

Напомним, что сентябрьская поездка в США Пашиняна и его команды обошлась армянским налогоплательщикам в полмиллиона долларов. Как написал Politik.am, Пашинян отправился в США на супердорогом лайнере Gulfstream G550 чартерным рейсом. Полет обошелся в 400 тысяч долларов (190 миллионов драмов).

Самолет имеется у президента Армении Саркисяна, но премьеру он как-то прежде был не положен. Придя к власти, Пашинян и его соратники первое время пользовались для своих поездок президентским самолетом, но эта машина, видимо, оказалась не настолько роскошной, как хотелось бы новоиспеченным хозяевам страны.

Теперь у худосочного бюджета Армении появится новая статья расходов. Об этом на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2020 год заявил 30 октября руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян, отвечая на вопросы депутата от партии "Светлая Армения" Ани Самсонян, которая раскритиковала недавнюю дорогостоящую поездку Никола Пашиняна в США.

По словам Агаджаняна, самолет, обслуживающий премьер-министра, технически не может пересечь океан.

"Я обсуждал этот вопрос с советником премьер-министра Армении Акопом Чахаряном, который является пилотом. Прежде всего, по словам Чахаряна, это обойдется нам в миллионы долларов. У нас также есть проблема с тем, что наши пилоты не имеют лицензии на осуществление трансатлантических рейсов. Но мы рассматриваем возможность покупки нового самолета", - пояснил Агаджанян.

Примечательно, что финансирование аппарата премьер-министра в будущем году увеличится на 4 млрд. драмов.

Как пишет издание 7or.am, командировки революционеров, представительские расходы и затраты на обслуживание выросли в двузначных процентах, а доход на душу одного "гордого" гражданина колеблется в пределах низших показателей однозначных цифр.

В значительной степени увеличились и расходы на командировки депутатов. По словам депутата от фракции "Процветающая Армения" Геворка Петросяна, многие депутаты сегодня больше летают, чем ходят. И главное даже не затраченные на это деньги, а то, насколько эти бесконечные командировки целесообразны.

Вот такая вот она, "экономическая революция" Никола Пашиняна...

Зульфугар Ибрагимов