https://news.day.az/politics/1171074.html Баронесса Эмма Николсон: Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану
Баронесса Эмма Николсон: Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану
Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану.
Об этом торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон сказала на мероприятии, посвященном реализации программы "British Council" "Высшее образование для занятости", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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