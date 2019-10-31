Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану.

Об этом торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон сказала на мероприятии, посвященном реализации программы "British Council" "Высшее образование для занятости", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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