https://news.day.az/politics/1171077.html Торгпосланник: Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном
Торгпосланник: Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном
Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном.
Об этом сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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