https://news.day.az/politics/1171133.html Сиявуш Гейдаров: Некоторые силы в Азербайджане склонны к радикализму
Сиявуш Гейдаров: Некоторые силы в Азербайджане склонны к радикализму
Некоторые силы в Азербайджане склонны к радикализму.
Об этом сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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