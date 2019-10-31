Главарь азербайджанских радикалов, председатель партии ПНФА Али Керимли разразился в своем фейсбуке миролюбивым статусом по поводу очередной несанкционированной акции в Баку.

Керимли заявил, что акция должна быть - цитата - "исключительно мирной". Неожиданно? Только на первый взгляд.



Если кому-то вдруг показалось, что Али Керимли вдруг озаботился безопасностью людей и так далее, то это жестокая ошибка. Керимли нагло лжет, как и всегда. Он пишет о том, что акция будет исключительно мирной - но "забывает" упомянуть, что сама акция - несанкционированная. То есть сам факт ее проведения не на согласованном месте, а в центре города, в одной из самых оживленных точек в выходной день - это мало того что прямое нарушение закона, это еще и гнусная провокация.



Али Керимли прекрасно понимает, что акция незаконна и органы правопорядка будут принимать меры. Он прекрасно знает, что говорить о мирном характере митинга радикалов - как минимум наивно. И тем не менее, пытается играть в миролюбивого. Почему? Ответ прост: так будет легче обмануть наивных людей, которые могут поверить его словам.



Керимли осознанно идет на провокации и так же осознанно будет накалять ситуацию, потому что его единственная цель - максимальная напряженность. Именно поэтому, кстати, ПНФА и пытается проводить свои незаконные акции именно в местах массового скопления людей: потому что так больше шанс, что пострадают абсолютно непричастные граждане и туристы, не имеющие отношения к оппозиционерам.



Ему нужно как можно больше крови и беспорядков. Чем жестче, тем лучше. Чем больше пострадавших, тем лучше. Испортить тысячам людей выходные? Парализовать центр города, спровоцировать пробки по всему Баку? "Борцу за права граждан" плевать на все, кроме личных грязных интересов и целей.



И тем более Али Керимли плевать на граждан. На нас с вами и наши интересы. И это все, что нужно знать о главаре азербайджанских радикалов.

Э. Ибрагимов