Турция прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Чавушоглу Анкара также выступает за мирное урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Армен