Принятие документа о так называемом "геноциде армян" наносит ущерб отношениям США не только с Турцией, но и со всем тюркским миром. Об этом заявил Trend руководитель Международного экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Тренд Эльхан Алескеров, комментируя принятую Палатой представителей Конгресса США резолюцию от 29 октября 2019 года по событиям 1915 года в Османской империи, передает Day.Az.

По мнению эксперта, данная резолюция носит предвзятый характер.

"Видимо, у американских конгрессменов проблемы с памятью, они проголосовали за так называемый "геноцид армян", позабыв, о том, что 69 лет тому назад именно Турция спасла США от поражения в Корее.

В 1950 году США обратились за помощью к странам НАТО, однако никто, за исключением Турции, на обращение Вашингтона не откликнулся. Анкара направила на помощь США бригаду из 5 тысяч турецких солдат и офицеров ("Серная Звезда").

Турецкий генерал Тахсин Язычы отдал приказ занять круговую оборону и прикрыть правый фланг отступающей армии США.

Заняв местность вблизи пролива Вавун, турецкие солдаты "Северной Звезды" 28 ноября 1950 года вступили в кровопролитные бои с наступающими частями китайской армии. Несмотря на мощный отпор на оборонительных рубежах, с наступлением сумерек китайцы на одном участке прорвали оборону. Турки бросились в штыковой бой, в котором погибло 400 солдат, однако позиции отстояли. На утро "Серная Звезда" вышла к селу Кунури, где вступила в ожесточенный бой с превышающим в 3 раза ее по численности подразделением китайских бойцов (из 15 тысяч человек) и заставила противника отступить. В ходе этих боев турки, самоотверженно сражаясь, потеряли более 20 процентов личного состава, в то время как армия США эвакуировалась. Американский генерал Дуглас Макартур, командующий объединенными силами ООН в Корее, называл турок героями.

"Ни одна вражеская атака не смогла сломить дух этих солдат, даже когда у них не было амуниции, они сражались голыми руками с врагом", - рассказывается в книге "Солдат" американского офицера, ветерана корейской войны, участника боев в Кунури, Антони Херберта об отваге турецких пехотинцев.

В ней отмечается, что турки, образовав цепочку, рвались в бой, вдохновляя друг друга на храбрость.

"За плечами у этих молодых ребят не было опыта войны, но их отвага нас удивляла. Глядя, как они сражаются, я благодарил Бога и ООН за то, что с нами были турки", - пишет американский офицер в своей книге.

Думаю, что конгрессмены забыли всю эту историю, которая долгое время закладывала основы американо-турецких отношений", - резюмировал Глава Baku Network.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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