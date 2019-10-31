Москва поддерживает деятельность ОБСЕ в поиске решения нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Мы поддерживаем деятельность ОБСЕ в поиске договоренностей по Нагорному Карабаху, отмечаем и важную роль в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье", - сказал министр.

Кроме того, в ходе встречи с Гремингером, Лавров отметил, что Россия неизменно поддерживает предложения о расширении и повышении эффективности деятельности ОБСЕ по борьбе с новыми вызовами и угрозами, и урегулированию различных конфликтов в общем пространстве.

"Россия неизменно выступает за то, чтобы ОБСЕ использовалась как площадка для диалога и именно в целях поиска коллективных ответов на общие вызовы", - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.