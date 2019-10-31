31 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльнура Шахбаз оглу Рзаева главой Исполнительной власти Хачмазского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Шамсаддин Гусейнгулу оглу Ханбабаев был освобожден от указанной должности.