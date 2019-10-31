https://news.day.az/politics/1171236.html Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Хачмазского района
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Хачмазского района
31 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльнура Шахбаз оглу Рзаева главой Исполнительной власти Хачмазского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Шамсаддин Гусейнгулу оглу Ханбабаев был освобожден от указанной должности.
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