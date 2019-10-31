https://news.day.az/politics/1171241.html Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Евлаха - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Евлаха - РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Агиль оглу Тагиева главой Исполнительной власти города Евлах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Годжа Черкез оглу Самедов был освобожден от указанной должности.
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