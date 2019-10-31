31 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Агиль оглу Тагиева главой Исполнительной власти города Евлах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Годжа Черкез оглу Самедов был освобожден от указанной должности.