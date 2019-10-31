https://news.day.az/politics/1171249.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку - ФОТО
31 октября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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