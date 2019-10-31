https://news.day.az/politics/1171267.html Президент Ильхам Алиев утвердил Конвенцию Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия"
Президент Ильхам Алиев утвердил Конвенцию Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон "Об утверждении Конвенции Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия"".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно закону, Конвенция Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия", подписанная 25 октября 2007 года в Лансароте, утверждается соответствующим заявлением Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре