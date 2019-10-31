Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон "Об утверждении Конвенции Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия"".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно закону, Конвенция Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия", подписанная 25 октября 2007 года в Лансароте, утверждается соответствующим заявлением Азербайджана.