https://news.day.az/politics/1171268.html Раскол в оппозиции: несанкционированный митинг в Баку будет отменен
Раскол в оппозиции: несанкционированный митинг в Баку будет отменен
Глава так называемого "Национального совета" оппозиции Джамиль Гасанли выступил в своем Facebook с предложением отложить несанкционированный митинг, который радикалы планируют провести в центре Баку на днях.
Как сообщает Day.Az, Гасанли, находясь в Вашингтоне, предложил обсудить ПНФА и другим активистам свое предложение о переносе акции.
Он также отметил, что политическую борьбу стоит вести мирными методами.
Отметим, что власти Баку в ответ на обращение ПНФА и "Нацсовета" о проведении митинга согласовали акцию в поселке Локбатан. В ответ на это радикалы объявили о своих планах снова устроить незаконный митинг в одном из оживленных мест в центре Баку.
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