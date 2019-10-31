Глава так называемого "Национального совета" оппозиции Джамиль Гасанли выступил в своем Facebook с предложением отложить несанкционированный митинг, который радикалы планируют провести в центре Баку на днях.

Как сообщает Day.Az, Гасанли, находясь в Вашингтоне, предложил обсудить ПНФА и другим активистам свое предложение о переносе акции.

Он также отметил, что политическую борьбу стоит вести мирными методами.

Отметим, что власти Баку в ответ на обращение ПНФА и "Нацсовета" о проведении митинга согласовали акцию в поселке Локбатан. В ответ на это радикалы объявили о своих планах снова устроить незаконный митинг в одном из оживленных мест в центре Баку.