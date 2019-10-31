31 октября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Наримановской районе Баку, действующий при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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