31 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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