https://news.day.az/politics/1171276.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану - ФОТО
31 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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