Самый верный, даже эффективный способ борьбы с оппозицией, это - представить ей возможность собираться вместе.

Будьте уверены, не успев собраться, они вспомнят старые и новые обиды и начнутся взаимные обвинения. А обвинив друг друга во всех грехах, через пару недель совсем уж поссорившись, они разойдутся по домам. Это не вывод каких-то политологов - гуманитариев, а элементарное следствие закона больших чисел, который хорошо известен всем тем, кто хоть более или менее знаком с теорией вероятности...

Как передает Day.Az со ссылкой на "Зеркало", пару месяцев назад часть этой оппозиции объявила о создании нового политического движения, т.н. Народного Движения Азербайджана, что еще раз продемонстрировало чувствительность оппозиционных "политиков" к громким названиям. Но дело не в этом - название, так название. Интересно совсем другое обстоятельство: через пару недель инициаторы нового движения банально перессорились...Таким образом, новое "народное движение" так быстро сколлапсировалось, что "угнетенный народ" даже не успел узнать имен своих новых спасителей.

Хотя, в принципе, и узнавать-то было нечего, среди этих людей абсолютно не было политических новичков, и на этот раз на сцену вышли актеры тридцатилетней политической драмы - те же люди, что, и в былые восьмидесятые и девяностые годы. Видите ли, это тоже какой-то сериал, который в десятки раз дольше "Санта- Барбары". Они скучнее даже наших отечественных сериалов, которые снимают наши режиссеры на бюджетные средства и которые никто не смотрит...

Но все-таки есть чему "завидовать" - это абсолютное, полное отсутствие чувства самокритики и самоанализа у этих людей.

Каждый раз, когда думаешь о них, невольно вспоминается одна бытовая деталь.

Ее я наблюдал несколько лет тому назад. Полицейский увидев попрошайку, сразу крикнул ей: "Ты опять здесь?". И, та, быстро собравшись, отошла на несколько сотен метров в сторонку и принялась за свое. Да простят меня наши оппозиционеры, ибо каждый раз, когда я слышу об очередной акции протеста, об очередном мероприятии нашей оппозиции, почему-то невольно вспоминаю именно этот эпизод...

На днях они, т.е. уже другая часть нашей славной и никогда не падающей духом оппозиции объявила о том, что намеревается провести консультации со всеми оппозиционными партиями, чтобы изыскать возможности интеграции на широкой платформе!

Не могу сказать, что эта новость хоть как-то привлекла мое внимание, потому как, боюсь даже вспомнить: которая это попытка интеграции? Но тут была одна новая деталь: среди приглашенных есть бывшие довольно влиятельные и нынешние опальные чиновники. А это значит, что наша оппозиция начинает очередной торг.

Да, у наших славных оппозиционеров интерес к бывшим чиновникам-толстосумам всегда был довольно высок, и мы не раз оказывались свидетелями подобного рода политических торгов. Чиновники-толстосумы чуть раскошелившись получали статус оппозиционных политиков, потому как подобного рода торги для наших оппозиционеров дело привычное: быстро объявив о новом формате оппозиционных политических сил, проведя пару акций они давали некоторым опальным чиновникам политический карт-бланш и последние, конечно, за это довольно щедро платили. Кстати, тут скрывается частичный ответ на один вопрос, которым часто задаются журналисты и политические активисти: собственно говоря, на какие же деньги проживают свою не очень-то скромную жизнь лидеры нашей оппозиции? Ответ вероятен, в том числе, и на деньги опальных чиновников, которые в отдельных случаях в силу наивности, а порой и в силу обостренного чувства мести или возмездия попадают на удочку политтехнологов от нашей оппозиции...

Так было десятки раз. Признаться, не хочется называть имена или фамилии опальных чиновников, которые прошли процесс "повторной политизации" у наших оппозиционеров. Но мы не помним ни одного успешного случая.

Иногда говорят, что якобы память у людей короткая. Но это не так - люди все помнят.

Поэтому вооружившись лозунгами оппозиции наши опальные чиновники - Лазари XXI века также надеются на воскрешение. Но не получается, потому что все мы носим на своих плечах груз предыдущих, прошлых лет. Поэтому не успев даже открыть рот, люди со всех сторон засыпают нас вопросами: "Разве не ты говорил это в таком-то году?"...