https://news.day.az/politics/1171287.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева в Баку - ФОТО
31 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева от Тбилисского проспекта до улицы Ландау в Ясамальском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре