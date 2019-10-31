Сегодня был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей ряда партий на муниципальных выборах, которые будут проведены в Азербайджане 23 декабря.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), Партии гражданского единства, Партии единого народного фронта Азербайджана, партии движения национального возрождения, Партии демократического просвещения, Социал-демократической партии, партии "Умид" и партии "Ана Ветен".

Регистрация была принята после голосования.