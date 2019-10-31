Старания некоторых сил вбить клин в российско-азербайджанские отношения тщетны.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.



В связи с преднамеренным муссированием в социальных сетях и прессе страницы "В.Б.О.Н.", созданной в "ВКонтакте", о якобы националистической и даже террористической деятельности её участников, посольство заявляет, что данная кампания, организованная антиазербайджански настроенными силами, направлена на очернение азербайджанцев в России и разжигание межнациональной розни, конкретно, между русскими и азербайджанцами.



Как отмечается, хронология происходящего говорит о том, что старт данной кампании был дан именно после известного выступления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое состоялось 3 октября 2019 года в городе Сочи, а также его выступления на заседании Совета глав государств СНГ 11 октября 2019 года в городе Ашгабаде, во время которого глава государства, на примере Гарегина Нжде, подчеркнул недопустимость героизации фашизма и увековечения памяти его последователей.



"Все мы являемся свидетелями последствий националистических настроений и взглядов, а также трагедий мирового масштаба, к которым они могут привести. Поэтому Азербайджан и Россия, будучи многонациональными государствами, с особой осторожностью относятся к такого рода проявлениям и в корне пресекают их. В наших странах нет места националистическим взглядам. В обеих странах на протяжении столетий в мире и согласии проживают представители различных национальностей и конфессий. Сегодня уровень отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией достиг стратегического уровня. Активно развиваются связи во всех сферах. И, конечно же, это не устраивает третьи силы, которые всячески стараются вбить клин в российско-азербайджанские отношения, рассорить русский и азербайджанский народы. Доводим до сведения этих сил, которыми уже занимаются правоохранительные органы Российской Федерации, что все их старания тщетны. Толерантность - это образ жизни азербайджанцев и русских. Мы достаточно мудры, чтобы понимать суть данной кампании и не поддаваться её пагубному влиянию. А всяким экстремалам, накаляющим и без того напряжённую ситуацию, советуем задуматься о последствиях своих необдуманных шагов",- сказали в посольстве.

По поводу отдельных видео, выложенных в социальных сетях неизвестными авторами, посольство считает, что их достоверность должна быть установлена соответствующими правоохранительными органами, а виновные понести наказание в рамках российского законодательства.

"В то же время, резко осуждаем практику выкладывания подобного рода видео материалов, целью которых, несомненно, является попытка сформировать в российском обществе мнение о якобы имеющейся национальной нетерпимости у азербайджанцев к русским",- говорится в сообщении.

Посольство призывает всех соотечественников проявлять бдительность и не поддаваться на какие-либо провокации, которые могут нанести урон имиджу азербайджанцев, проживающих в России, а также быть использованы против Азербайджана.