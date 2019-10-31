Новейшая история убедительно продемонстрировала миру, что практически всегда в результате беспорядков и смуты власть переходит к радикальным силам, не брезгующим методами террора в отношении мирного населения. Однако щедрые заграничные блага и посулы затмевают разум, и "лидеры" радикальной оппозиции вместе с так называемыми "политэмигрантами" самозабвенно роют сами себе могилу, не заботясь о завтрашнем дне.

Они, безусловно, не бескорыстно, попросту выполняют политический заказ внешних сил, цель которых - внести смятение и разброд среди населения Азербайджана. Они относятся к тому типу людей, которые постоянно ноют, и всегда у них кто-то виноват. Как правило, во всех своих неудачах они обвиняют власти, стараясь навязывать свое мнение остальным. Они не пытаются изменить свою жизнь, поменять работу, да просто само отношение к жизни. Ибо уже выработалась окостенелая привычка винить всех в своих проблемах. Очень удобная позиция.

Однако, возвращаясь к радикальной оппозиции, нельзя не отметить крайний цинизм и порочность ее псевдодемократической позиции. По сути, они своей коллаборационистской деятельностью умышленно несут угрозу не только привычному образу жизни сограждан, но и их физическому существованию.

Говоря о радикальной оппозиции в Азербайджане, в первую очередь, перед глазами всплывает лидер ПНФА и так называемого "Нацсовета" Али Керимли. Удивительно, до какой степени этот человек ненавидит свою страну. Пожалуй, в этих низких чувствах он мог бы посоперничать с недругами Азербайджана, и еще неизвестно, кто бы победил.

Сегодня Али Керимли нарасхват у осевших заграницей так называемых "политэмигрантов", которые открыли свои каналы в соцсетях, посредством которых обливают грязью нашу страну. Когда еще такое счастье выпадет, вот и пользуется Керимли этой последней возможностью вовсю.

Раздает он интервью, уже наверняка подумывая о "взлете" своей "политической карьеры". Ведь, то, что целью нынешней активизации лидера ПНФА является именно власть, а не благополучие народа, совершенно очевидно. Цель конкретная - воспользоваться ситуацией и дестабилизировать страну. А что там потом будет со страной, это уже не важно.

Как не было важно в начале 90-х, когда Азербайджанское государство чуть не прекратило свое существование из-за того, что у власти оказались случайные люди, вроде Али Керимли. Если он думает, что сегодня о том его позоре все забыли, он сильно ошибается.

Интересно, что преступная демагогия главы ПНФА и других его соратников по развалу Азербайджана звучит на фоне действий государства, которое без лишних нервов и слов оперативно разруливает любую ситуацию.

Радикалы паразитируют, всякий раз поднимая голову, когда, по их мнению, приходит пора делать ставки. Однако ставки в этой грязной игре делаются не собственными интересами, а интересами страны и народа.

Впрочем, при всем желании "лидеры" радикальной оппозиции не смогут получить поддержку граждан и довести ситуацию в Азербайджане до нужного им состояния.

"Лидеры" т.н. Национального совета знают, что их деятельность давно потерпела фиаско, но до сих пор не хотят этого признавать. Если признают, то потеряют все, что для них является самым важным в жизни - деньги. Вот и своими призывами они заставляют самых рьяных сторонников выходить на митинги, чтобы те отрабатывали для своих "лидеров" очередной куш.

И вот сейчас , по устоявшейся традиции, "лидеры" так называемого "Нацсовета" продолжают в социальных сетях воодушевленно проговаривать свои заученные мантры про "борьбу", "светлое будущее", скорее всего, осточертевшие и им самим, и их малочисленной аудитории, следящей за ними явно не из идеологических соображений или политических симпатий.

Их интерес вызван прежде всего редким "талантом" Али Керимли лить из пустого в порожнее, при этом внушая всем своим видом, будто он в соцсетях собрали аншлаг.

Этот бездарный лицедей видят свою миссию в одной лишь критике и протестах.

Между тем, общеизвестно, что любая политическая сила, претендующая на соперничество с властью, должна, по крайней мере, предложить электорату нечто дельное, способное привлечь массы, заставить их поверить в свой действительный потенциал. У нас же происходит совершенно другое. В первую очередь, до электората они достучаться не могут. Горстка их сторонников - такие же маргиналы, как и они. Среднестатистический обыватель едва ли в курсе об их существовании. Ситуация, конечно же, абсурдная - оппозиция вроде бы есть, но в сущности, отсутствует.

Своей откровенно предательской по отношению к Азербайджану деятельностью, поддержкой любых сил, направленных против нашей страны, исполнением антиазербайджанских заказов, Али Керимли и его компания давно показали, что готовы работать с любыми, даже самыми маргинальными группами.

История уже вывела этих людей на чистую воду и сбросила их с азербайджанской политической сцены туда, где им и полагается быть.

У граждан Азербайджана четко сформировалось ощущение, чем на самом деле является этот сомнительный проект под названием "Национальный совет".

Их проблема в том, что они не воспринимают свою страну как Родину - понятия предательства национальных интересов для них просто не существует, поскольку выше всего стоят личные интересы и иллюзорные амбиции. Кажется, у них полностью отсутствует и представление о том, что ими пытаются воспользоваться как инструментом, который якобы внесет смуту и рукотворный хаос в страну.

Некоторые заграничные круги крайне не устраивает стабильная ситуация и действующая система власти в Азербайджане, ведь проводимая властями созидательная политика дает возможность для реализации потенциала своего народа в экономике, культуре, образовании, науке, управлении, бизнесе и т.д. Наоборот, им нужна слабая власть, которая была бы представлена манипулируемыми ими политиканами.

Сегодня в Азербайджане жизнь стремительно меняется, растет благосостояние граждан, реализуются все новые и новые экономические и социальные проекты, в Баку и регионах ведутся широкомасштабные строительные работы и благоустройство.

Наглядным примером растущей экономической мощи нашей страны являются новые промышленные и аграрные предприятия, учреждения сферы услуг, построенные небоскребы, мосты, комфортабельные дороги.

По всей стране создаются научные, образовательные, медицинские, спортивные учреждения, что показывает как экономические возможности, так и нацеленность государства на долгосрочное развитие.

Азербайджан завоевал устойчивый имидж страны, которая переживает период интенсивного и самого современного развития. Это - успех государственной политики, направленной на устойчивое развитие.

Все это не могло не вызвать нездоровый ажиотаж у внешних недругов страны, от которых было бы наивно ожидать чего-либо правдивого и справедливого об Азербайджане. Работа, как говорится, у них такая.

Другое дело, азербайджанская радикальная оппозиция, которая по каким-то лишь ей одной известным причинам возомнила себя оппонентом власти. Радикальная оппозиция, претендуя на роль демократической, на самом деле не делала и не делает ничего полезного и продуктивного для страны, чтобы обоснованно противопоставлять себя властям и заслужить хоть какую-то поддержку, не только у заграничных спонсоров, но и у малочисленных рядовых своих членов.

Активные, разве что, в социальных сетях Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли и их малочисленные сторонники из так называемого "Общественного совета", сегодня вовсю занялись работой над своим имиджем "борцов с несправедливостью", "лидеров демократических сил".

Но все попусту, поскольку никто на память не сможет назвать хотя бы один пункт из их программы по преобразованиям в стране, которая должна быть альтернативой программе властей. Причина одна - этой программы попросту нет.

Что интересно, ни Али Керимли, ни Гюльтекин Гаджибейли, ни Лейла Юнус и другие из этой бесславной компании ни строчки не написали о том, что Палата представителей США приняла резолюцию "о признании и осуждении "геноцида армян"".

Вместо этого, эти аутсайдеры-политиканы на своих страничках в соцсетях каждый раз пытаются списать проблемы своей невостребованности и никчемности на власть.

И все для того, чтобы пробиться во власть, несмотря даже на то, что сами не имеют четкого представления о том, что делать после того, как цель будет достигнута.

Будь у местной оппозиции многочисленный электорат, все их абсурдные заявления еще можно было бы как-то объяснить. Но ведь хорошо известно, что в азербайджанских реалиях радикальная оппозиция представляет собой жалкую кучку отщепенцев, на поддержку общества шансов не имеет и, фактически, мало кому интересна в нашей стране. В информационном поле имена парочки горе-оппонентов власти, их комичные потуги на антиправительственную деятельность изредка освещаются иностранными СМИ, очевидно ангажированными и заинтересованными в дестабилизации Азербайджана.

В Азербайджане уже даже не обращают внимание на этих сомнительных лиц, чья "бурная" деятельность заключается в жалких интригах и абсурдной демагогии и ничего хорошего стране и народу не сулит. Постоянное злословие в адрес властей, истеричное шельмование собственной страны, беспомощные попытки дестабилизировать ситуацию, естественно, в азербайджанском обществе ничего, кроме брезгливости и порицания, не вызывают.

Отдел политики Trend