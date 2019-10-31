Что нужно радикалам, прикидывающимся оппозицией? Развитие, наше будущее и будущее нашей страны? Нет - только власть и личная выгода.

Незаконная акция, которую провели радикалы под громкой вывеской "национального совета" и "Народного фронта", показала многое - и оперативную работу сил правопорядка, и то, что россказни Али Керимли и прочих о многочисленных сторонниках - сказки, и многое другое. Но главное - эта акция, и последовавшие движения в лагере радикалов показали, что они не ведут борьбу за какие-то демократические ценности, а ведут подрывную деятельность против собственной страны.



Проще говоря, это предательство. А сами они - никакие не борцы за свободу, не политики и не жертвы, а банальные предатели. Люди, которым плевать на интересы людей, страны, общества. Для которых существуют только их личная выгода и прихоти.

Радикальной оппозиции плевать и на нас, и на всех: личное у них преобладало и преобладает над общественным. Это было видно и в начале 90-х, когда эта группировка была у власти: они довели страну до угрозы распада, посеяли анархию и хаос, устроили гражданское противостояние, но при этом поразительным образом сами не пострадали ни капли. Больше того, очень даже неплохо устроились, присосавшись к разного рода западным спонсорам, готовым раздавать гранты "на развитие демократических институтов".

И эти псевдополитики решают только свои проблемы. В принципе, человек изначально эгоцентричен и настроен на решение сначала собственных проблем, но именно вот этим политик и отличается от среднестатистического человека: он работает не на себя, он работает на общество. На своих избирателей, на граждан своей страны, ради ОБЩЕГО блага. А если политик идет по личной, а не общей дороги, то это становится опасным для всего общества и всей страны.

Эта дорожка ведет к предательству.

Азербайджанские радикалы продались с потрохами. Они координируют свою деятельность с иностранными дипломатами и посольствами зарубежных стран. Они получают деньги от спонсоров за границей. Они устраивают четко спланированные провокации, и делают это осознанно. Идут "на митинг" в центр города, в одно из самых оживленных мест Баку в выходной день, прекрасно зная, что проводить акцию там им не разрешили по закону. И это при том, что в согласованное место они идти намеренно отказываются.



Что это значит? Это значит что цель так называемых митингов - устроить потасовку с силами правопорядка, навести максимального шума, всеми способами провоцировать полицию и дестабилизировать ситуацию. Так ведь намного проще представить отчеты о проделанной работе спонсорам и получить очередной "грант" на продолжение своей деятельности.

Все, что делает так называемая азербайджанская оппозиция, доказывает лишь то, что они поголовно продались определенным силам из-за рубежа.

Больше того, где были все эти борцы за правду на всех фронтах, когда Конгресс США на днях принял резолюцию о признании так называемого "геноцида армян"? Хоть кто-нибудь из этих героев-революционеров хоть пискнул в своих фейсбуках? Или, может быть, они осудили этот факт?

Нет, никто из так называемых "лидеров" не сказал, не написал ни словечка. Ни Али Керимли, ни Лейла и Рамиз Юнусовы, ни Гюльтекин Гаджибейли, ни кто-нибудь другой. Как воды в рот набрали.



Да и кто они, эти недолидеры? Одни и те же имена, одни и те же слова, одни и те же нелепые попытки что-то предпринять, одни и те же провокации. Сами они давным-давно деградировали на личностном уровне, не стесняются откровенного вранья, подтасовок, устраивают какие-то махинации с фотошопом ради того, чтобы показать "тысячи протестующих"... Разглагольствуют о борьбе не на жизнь а на смерть ради Азербайджана - а у самих обнаруживаются ведущие роскошную жизнь на Западе дети, банковские счета с десятками тысяч долларов и так далее. Это называется борьбой?



Нет. Еще раз: это называется предательство и продажность.

Окончательно всю грязную сущность азербайджанских радикалов доказывает даже не та ненависть, которую они источают, а их абсолютная неспособность видеть ничего позитивного, происходящего с Азербайджаном или вокруг нашей страны. Ни-че-го. Подняли зарплаты, пенсии и пособия - ноль реакции. Азербайджанский футбольный клуб или сборная победили - не, не слышали.



Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал еще сильнее, одержаны важнейшие дипломатические победы, в Баку объединились тюркоязычные страны, выступили с единых позиций, договорились о перспективах интеграции, что принесет стране политическую и экономическую выгоду на десятилетия вперед - ни слова. Лидеры радикалов вели и ведут себя так, будто ничего этого не было.



Если мы говорим о здоровой политической борьбе, то нахождение в разных политических лагерях с властью не должно означать полную слепоту по отношению к достижениям и успехам страны. Но все эти керимли, юнусовы и другие - они не про политику. Они про предательство.



И это все, что нужно о них знать.



Э. Ибрагимов