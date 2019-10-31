Если услышу, узнаю, что вы идете по неверному пути, то будете серьезно наказаны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Анара Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти города Евлах и Эльнура Рзаева в связи с назначением главой Исполнительной власти Хачмазского района.

"Я неоднократно говорил о том, что если проблемы всех сел нашей страны будут решены, значит будут решены все проблемы. В особенности, если учесть, что в настоящее время реализуется четвертая государственная программа по социально-экономическому развитию регионов. Считаю, что в результате исполнения четвертой программы полностью найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Исполнение данной программы охватывает также Хачмазский и Евлахский районы. Вы должны жить заботами граждан, изучать их проблемы, проводить правильный анализ. Вы должны решать вопросы, решаемые на уровне района. Если же не в силах сделать это, то должны обратиться в центральные исполнительные органы, в том числе в Администрацию Президента с тем, чтобы мы решили имеющиеся проблемы", - сказал глава государства.

Одновременно вам необходимо, глубже изучив на основе постоянного контакта с гражданами проблемы района и беспокоящие граждан вопросы, принять адекватные меры, отметил он. "Всем негативным факторам должен быть положен конец, взяточничество, коррупцию следует полностью искоренить. Я лично даю вам это указание. Если услышу, узнаю, что вы идете по неверному пути, то будете серьезно наказаны. Хочу, чтобы вы заранее знали это, чтобы меня хорошо услышали все остальные представители, руководители местных исполнительных органов. В Азербайджане должна проводиться жесткая борьба с коррупцией и взяточничеством. Эта рана тормозит наше развитие и может нарушить наши планы на будущее. Правда, это беда есть во всех странах. Но главное, какое отношение руководство проявляет к данному вопросу. Прозрачность, честность в Азербайджане должны стать образом жизни для каждого государственного чиновника. Поэтому вам необходимо вместе с соответствующими государственными структурами осуществлять серьезную деятельность по данному вопросу, следует создать абсолютно прозрачную обстановку", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.