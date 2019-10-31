Вы должны жить заботами граждан, изучать их проблемы, проводить правильный анализ.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Анара Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти города Евлах и Эльнура Рзаева в связи с назначением главой Исполнительной власти Хачмазского района.

"Я неоднократно говорил о том, что если проблемы всех сел нашей страны будут решены, значит будут решены все проблемы. В особенности, если учесть, что в настоящее время реализуется четвертая государственная программа по социально-экономическому развитию регионов. Считаю, что в результате исполнения четвертой программы полностью найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Исполнение данной программы охватывает также Хачмазский и Евлахский районы. Вы должны жить заботами граждан, изучать их проблемы, проводить правильный анализ. Вы должны решать вопросы, решаемые на уровне района. Если же не в силах сделать это, то должны обратиться в центральные исполнительные органы, в том числе в Администрацию Президента с тем, чтобы мы решили имеющиеся проблемы", - сказал глава государства.

Одновременно вам необходимо, глубже изучив на основе постоянного контакта с гражданами проблемы района и беспокоящие граждан вопросы, принять адекватные меры, добавил он. "Всем негативным факторам должен быть положен конец, взяточничество, коррупцию следует полностью искоренить. Я лично даю вам это указание. Если услышу, узнаю, что вы идете по неверному пути, то будете серьезно наказаны. Хочу, чтобы вы заранее знали это, чтобы меня хорошо услышали все остальные представители, руководители местных исполнительных органов. В Азербайджане должна проводиться жесткая борьба с коррупцией и взяточничеством. Эта рана тормозит наше развитие и может нарушить наши планы на будущее. Правда, это беда есть во всех странах. Но главное, какое отношение руководство проявляет к данному вопросу. Прозрачность, честность в Азербайджане должны стать образом жизни для каждого государственного чиновника. Поэтому вам необходимо вместе с соответствующими государственными структурами осуществлять серьезную деятельность по данному вопросу, следует создать абсолютно прозрачную обстановку", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, необходимо уделять внимание работе по благоустройству и созиданию в районах, очень важно, чтобы действующие объекты находились в рабочем состоянии. "Как мне сообщили, в настоящее время центры молодежи, открытые с моим участием в нескольких районах, закрыты, на дверях висит замок, они функционируют просто для вида. Это невыносимо, на них израсходованы средства. Молодежь должна проводить свой досуг в центрах молодежи, там следует организовывать интересные мероприятия, интеллектуальные игры, мероприятия на тему патриотизма. Эти центры строятся и зачастую не используются. Центры Гейдара Алиева имеются, можно сказать, в каждом райцентре. Какова их цель? Она заключается в том, чтобы граждане проводили там свой досуг, чтобы в этих центрах функционировали кружки, проводились выставки. Эти центры должны стать неотъемлемой частью культурной жизни района. Однако мне сообщают, что порой после открытия двери вновь запираются, и центры фактически бездействуют. Вам необходимо серьезно заняться данным вопросом. То есть, жизнь в районах должна принять более динамичный характер. Конечно, разница между районами и большими городами существует во всех странах. Но нам следует сократить эту разницу. В районе надо создать такие условия, чтобы граждане там и жили. Должны быть рабочие места. В настоящее время эта программа осуществляется по государственной линии, в том числе созданы оплачиваемые общественные работы. В нынешнем году открыто около 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Какова же была прежняя картина? Некоторые главы исполнительной власти заносили в списки имена несуществующих людей, присваивали причитающиеся им средства, и занимались таким образом хищением. Они уже наказаны. Поэтому в этой области также необходимо обеспечить полную прозрачность. Вам следует совместно с Министерством труда и социальной защиты населения привлечь к этой работе самые бедные слои, с тем, чтобы они не оставались безработными. Хочу сказать, что подавляющее большинство этих оплачиваемых рабочих мест нам не нужны. Однако мы делаем это для снижения уровня безработицы, трудоустройства желающих работать в районах. Хочу повторить, что на этих работах уже заняты около 40 тысяч граждан, среди них есть и садовники, и ремонтники. Это тоже нам нужно. Поэтому данной сфере необходимо уделять серьезное внимание, вы должны постараться, чтобы граждане были довольны вашей деятельностью", - сказал Президент Ильхам Алиев.