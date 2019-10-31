Мусаватисты поддерживают предложение председателя так называемого "Нацсовета" оппозиции Джамиля Гасанли отложить несанкционированный митинг.

Как сообщает в четверг Trend, бывший председатель партии "Мусават" Ядигар Садыглы отметил, что откладывание несанкционированное акции является правильным шагом.

Садыглы сказал, что Джамиль Гасанли предложил отложить митинг, запланированный на 2 ноября.

"Я думаю, что это правильный шаг. В целом, назначение митинга на столь время было поспешным и не очень удачным шагом", - отметил Садыглы.

Напомним, что в Исполнительной власти города Баку рассмотрели обращение в связи с митингом "Нацсовета" и дали разрешение на его проведение 2 ноября с 15:00 до 17:00 на Гарадагской учебно-спортивной базе "Спортивного клуба Нефтчи" на улице 28 мая поселка Локбатан.

Однако председатель ПНФА Али Керимли заявил, что акция будет несанкционированной и пройдет рядом со станцией метро "28 мая" в Насиминском районе. МВД и Генеральная прокуратура предупредили организаторов митинга.