Жизнь в районах должна принять более динамичный характер.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Анара Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти города Евлах и Эльнура Рзаева в связи с назначением главой Исполнительной власти Хачмазского района.

"Необходимо уделять внимание работе по благоустройству и созиданию в районах, очень важно, чтобы действующие объекты находились в рабочем состоянии. Как мне сообщили, в настоящее время центры молодежи, открытые с моим участием в нескольких районах, закрыты, на дверях висит замок, они функционируют просто для вида. Это невыносимо, на них израсходованы средства. Молодежь должна проводить свой досуг в центрах молодежи, там следует организовывать интересные мероприятия, интеллектуальные игры, мероприятия на тему патриотизма. Эти центры строятся и зачастую не используются. Центры Гейдара Алиева имеются, можно сказать, в каждом райцентре. Какова их цель? Она заключается в том, чтобы граждане проводили там свой досуг, чтобы в этих центрах функционировали кружки, проводились выставки. Эти центры должны стать неотъемлемой частью культурной жизни района. Однако мне сообщают, что порой после открытия двери вновь запираются, и центры фактически бездействуют. Вам необходимо серьезно заняться данным вопросом. То есть, жизнь в районах должна принять более динамичный характер. Конечно, разница между районами и большими городами существует во всех странах. Но нам следует сократить эту разницу. В районе надо создать такие условия, чтобы граждане там и жили. Должны быть рабочие места. В настоящее время эта программа осуществляется по государственной линии, в том числе созданы оплачиваемые общественные работы. В нынешнем году открыто около 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Какова же была прежняя картина? Некоторые главы исполнительной власти заносили в списки имена несуществующих людей, присваивали причитающиеся им средства, и занимались таким образом хищением. Они уже наказаны. Поэтому в этой области также необходимо обеспечить полную прозрачность. Вам следует совместно с Министерством труда и социальной защиты населения привлечь к этой работе самые бедные слои, с тем, чтобы они не оставались безработными. Хочу сказать, что подавляющее большинство этих оплачиваемых рабочих мест нам не нужны. Однако мы делаем это для снижения уровня безработицы, трудоустройства желающих работать в районах. Хочу повторить, что на этих работах уже заняты около 40 тысяч граждан, среди них есть и садовники, и ремонтники. Это тоже нам нужно. Поэтому данной сфере необходимо уделять серьезное внимание, вы должны постараться, чтобы граждане были довольны вашей деятельностью" - сказал глава государства.

Следует усилить общественный контроль в районах, отметил он. "Подготовьте соответствующие предложения для достижения этого. Нам необходимо привлечь общественность в нашу общую работу. С тем, чтобы представители общественности прилагали свои усилия, а также контролировали вашу работу и работу государственных органов. Если мы добьемся этого, то случись тот или иной негативный факт, мы тут же узнаем об этом и примем необходимые меры. Зачастую из районов поступает информация о том, что, мол, все отлично, все хорошо, мы осуществляем всю работу здесь на самом высоком уровне. Но если взглянуть поглубже, то убеждаешься в том, что это не так, что некоторые главы исполнительной власти передают ложную информацию. Они передают ложные рапорты для того, чтобы показать себя или же скрыть недостатки, предоставляются сведения, не отражающие реального положения вещей в связи с развитием районов, существующими проблемами. Поэтому я тоже часто совершаю поездки в районы, чтобы услышать от людей об этих проблемах. Мы должны решать их. Если кто-то пытается замаскировать проблемы, то ошибается. Поручаю вам: проблемы имеют место в любой стране, нам не следует скрывать их. Напротив, их надо выявлять. В том числе я неоднократно обращался к представителям медиа, говорил им о том, что они являются моими помощниками. В некоторых случаях я узнаю о невыносимом положении из медиа. Хочу коснуться последнего события: в Шамахинском районе произошло землетрясение, туда выделены крупные средства. Я побывал там, вручил гражданам ключи от новых домов. Тем не менее, вижу недавно по телевизору, что половина школьного здания обрушилась, есть трещины. Дети боятся ходить туда. Хорошо, прошло восемь месяцев, неужели невозможно сделать это. Выделены средства, дано указание, построено много домов, если школа находится в таком непригодном состоянии, то как можно мириться с этим? Если бы в медиа, по телевизору не прошел данный репортаж, то я не узнал бы. Узнав об этом, я тут же дал указание. Там начнутся работы, и здание школы будет либо снесено и отстроено заново, либо капитально отремонтировано. Поэтому необходим общественный контроль. Вам тоже не следует бояться этого, напротив, общественность должна поддерживать вас", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.