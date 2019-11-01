Радикальные оппозиционеры в Азербайджане ставит личные интересы выше интересов общественности. Их последовательные попытки организовать незаконные акции протеста показывают, что они не хотят проведения в Азербайджане реформ и обеспокоены развитием страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что радикальная оппозиция выполняет заказ иностранных сил.

"Координация действий с посольствами зарубежных стран, финансирование оппозиции из-за рубежа и попытки целенаправленно нарушить общественную стабильность в стране, несмотря на предупреждения правоохранительных органов - все это еще раз доказывает, что функционеры оппозиции продались определенным зарубежным силам. Последовательность событий, происходящих в последнее, время наглядно демонстрирует предательство оппозиции", - отметил Новрузов.

По его словам, доводы, приведенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, начиная с Валдайского форума, а затем на саммите глав государств стран-членов СНГ в Ашхабаде, а позже на седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, разоблачение оккупационной политики Армении, успешное принятие Азербайджаном XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, серьезно встревожило недолюбливающие страну силы, после чего радикальная оппозиция начала проводить незаконные акции.

Новрузов подчеркнул, что еще одним фактом, доказывающим продажность радикальной оппозиции, является их молчание по поводу признания Палатой представителей Конгресса США так называемого "геноцида армян".

"Ни Али Керимли, ни Гюльтякин Гаджибейли, а равно Лейла Юнус, Рамиз Юнус, Севиндж Османгызы, ни другие лица не сказали ни слова об этом. Такая последовательность событий ни в коем не может быть случайностью. Все это показывает, что радикальная оппозиция управляется из одного центра и действует согласно его поручениям", - сказал депутат.

Депутат отметил, что народ все прекрасно знает.

"Народ Азербайджана прекрасно все понимает и знает, что целью радикальной оппозиции при проведении незаконных действий является подрыв стабильности, мира и развития страны, по указанию иностранных сил", - добавил Новрузов.

Депутат также сказал, что радикальная оппозиция и в дальнейшем будет терпеть неудачу, как это было до сих пор.