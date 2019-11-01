Руководитель движения "Реальный Азербайджан" (ReAl) Ильгар Мамедов опубликовал запись на своей странице в Facebook, которая показывает, что в рядах оппозиции усиливается раскол. Раскол, прежде всего, в вопросе отношения к массовым акциям.

Как уже сообщалось, назначенная ранее на эту субботу незаконная акция была отменена самими организаторами. Получив жесткий отпор со стороны общественности, радикалы поняли, что подобные провокации не только противопоставляют их закону, но и роняют остатки имиджа доморощенной оппозиции. Стало ясно, что еще один незаконный митинг, и провокации против правоохранительных органов завершатся для них печально. А учитывая отсутствие поддержки среди граждан, на такую "жертву" Керимли и Ко идти не решились.

Примерно об этом сказал в своем статусе в соцсети "коллегам" Ильгам Мамедов. Представляя в некотором роде интеллектуальную часть местной оппозиции, он попытался вдолбить "нацсоветовцам", что пора распрощаться с фантазиями на тему "сметения власти вышедшей на площади толпой". Протест - это не чудо, его необходимо строить, а инженерия этого процесса возможна только через выборы, написал Мамедов.

"Все поняли, что те, кто считал массовые акции волшебными воротами в "революцию", ошиблись. Массовая акция это, прежде всего, спокойное и решительное выражение позиции", - написал лидер ReAl, посоветовав оппозиции готовиться к выборам, до которых осталось 365 дней.

Султан Керим