Группа представителей радикальной оппозиции, видимо, хочет сорвать денег с бывшего коррупционера Али Инсанова, но уверен, что новая попытка Арифа Гаджилы объединиться будет безрезультатной, потому что Али Инсанов не любит делиться деньгами, а наоборот, нацелен на то, чтобы их вымогать, что было доказано. Те же представители радикальной оппозиции прекрасно помнят самодовольство и "культуру" в выступлениях Али Инсанова.

Об этом сказал Trend в пятницу зампредседателя Партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Ниямеддин Ордуханлы, комментируя предложение башгана партии "Мусават" Арифа Гаджилы о проведении "круглого стола" партий и движений оппозиционного лагеря, передает Day.Az.

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