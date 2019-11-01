Последние события в лагере азербайджанской оппозиции показывают, что от Али Керимли отворачиваются даже сами оппозиционеры.

Особенно этот процесс активизировался после провальной несанкционированной акции, устроенной ПНФА и "Нацсоветом" в Баку 19 октября. Главари радикалов, обещавшие чуть ли не многотысячную толпу, еле собрали пару сотен человек, и тут же анонсировали еще один митинг. Видимо, рассчитывали, что во второй раз что-то изменится.



Митинг этот, тоже незаконный, был вчера отменен. Сам Али Керимли, объявляя об этом решении, ударился в неуклюжие оправдания, разглагольствовал о неких провокациях, которые якобы готовились против этих "борцов за демократию". Естественно, заговорил Керимли и о некоей "большой моральной победе", которую радикалы якобы одержали 19 октября.

Это даже не вранье, в которое кто-то теоретически может поверить. Оправдания Керимли вызвали откровенный смех у всех адекватных людей. Больше того, над ним откровенно смеются даже другие оппозиционеры, которые открыто выступили против его действий.



Например, лидер партии "Реал" Ильгар Мамедов в своем фейсбуке раскритиковал Али Керимли, открыто признав, что несанкционированные митинги не ведут ни к чему, кроме краха. "Эти акции показали, что никакого чуда не произойдет", - отметил Мамедов, подчеркнув, что ПНФА не удалось собрать сколько-нибудь значимого числа сторонников.



Ильгар Мамедов также предложил вести политическую борьбу именно в политическом ключе, отметив, что любые действия и акции должны быть исключительно мирными.

Ему вторит и другой лидер оппозиции, Джамиль Гасанли. Находясь в Вашингтоне, Гасанли еще вчера предложил обсудить возможность переноса или отмены несанкционированной акции, которую Керимли планировал устроить на выходных в центре Баку. Нет нужды пересказывать - мотивы у оппозиционеров одинаковы: Керимли заигрался, и неспособен ни на что, кроме одинаковых провокаций против граждан.



И то, что с этим пора заканчивать, поняли даже сами оппозиционеры. Керимли - понимает он это или нет - постепенно все глубже застревает в изоляции, причем со стороны вроде бы своих же. Процесс уже пошел, и он идет очень быстро.



Более того, все происходящее вокруг Али Керимли сейчас - это только начало. Али Керимли обречен на место где-то на задворках азербайджанской политики, и его политическая карьера будет окончательно уничтожена. Причем им самим.



Э. Ибрагимов