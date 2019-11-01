https://news.day.az/politics/1171543.html Президент Ильхам Алиев освободил Самира Нуриева от должности главы Госкомитета градостроительства и архитектуры
Президент Ильхам Алиев освободил Самира Нуриева от должности главы Госкомитета градостроительства и архитектуры
1 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Самира Рафиг оглу Нуриева от должности председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.
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