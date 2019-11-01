1 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Самира Рафиг оглу Нуриева от должности председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.