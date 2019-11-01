Радикальная оппозиция не прекращает попыток любыми способами дестабилизировать ситуацию в Азербайджане. Они устроили незаконную акцию 19 октября, парализовав центр Баку и испортив отдых сотням тысяч граждан и туристов, но не остановились на этом и анонсировали еще одну такую же акцию, уже 2 ноября. Правда, в последний момент радикалы ее отменили - и вот почему.

Главная причина такого решения ПНФА и "Нацсовета" - конечно, отсутствие мало-мальски значительной поддержки народа. В октябре они обещали вывести на митинг чуть ли не десятки тысяч людей - а что в итоге? А в итоге пришло не более пары сотен радикалов. За громкими вывесками "народного фронта" и "национального совета" скрываются абсолютно нелегитимные организации, не имеющие ничего общего с политической борьбой, и уж тем более не представляющие народ Азербайджана. Это горстка людей, обслуживающих личне интересы своих руководителей и зарубежных спонсоров.

Именно поэтому каждая акция оппозиции сопровождается одним и тем же сюжетом, связанным с местом проведения митингов. Радикалы подают заявку в Исполнительную власть Баку, власти города предоставляют им место, те отказываются, в ход идут ультимативные требования и так далее. А почему ПНФА и "Нацсовет" отказываются собираться в согласованных местах? Да именно потому, что у них банально нет электората. Их задача - попытаться устроить сборище в центре города, в местах массового скопления обычных людей, для создания эффекта толпы. Таким образом, на фото- и видеоматериалах будет создаваться ощущение значительного числа "сторонников" оппозиции. А эти файлы затем легче передать западным спонсорам в качестве отчета о проделанной работе и получить деньги на продолжение своей "борьбы".

Удивительно и то, как быстро лидеры радикалов меняют свою позицию. Кричащая сейчас на всех углах о "борьбе с режимом, называющая народ "подопытными кроликами этого режима" Гюльтекин Гаджибейли в свое время была пламенным сторонником этого же "режима". Более того, а кто они, эти простые люди для самой Гаджибейли? Не она ли использует простых людей как подопытных кроликов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, призывая граждан идти на заведомо незаконную акцию, вынуждая их нарушать закон и не предупреждая о неминуемых последствиях?

Сами горе-революционеры при этом намного более прагматичны и не готовы нести ответственность за свои преступные действия - после первого же жесткого и однозначного предупреждения властей Гаджибейли и ее "коллеги" резко отменили все акции. Куда вдруг подевался их боевой настрой?



После провала митинга 19 октября радикали пустили все свои силы на оправдание своего фиаско. В ход пошла самая несусветная чушь. Сначала они обвиняли власти в нарушении законов, потом в применении "репрессий" по отношению к организаторам и участникам митинга - и все для того, чтобы не потерять лицо, оправдаться перед людьми. Но и эта бурная деятельность не принесла результатов ПНФА и "Нацсовету".

Радикалы перешли к плану "Б": фокус их пропаганды сместился ко второму митингу, и снова в ход пошло оголтелое вранье. Причем в этот раз оппозиционеры не просто не смогли привлечь людей, они наоборот, откровенно раздражали мирных граждан - соцсети ломятся от негативных комментариев в адрес радикалов: кому-то испортили выходные, кто-то опоздал на важную встречу или к врачу, историй множество.



Даже беглый обзор соцсетей позволяет прийти к однозначному выводу: эти митинги людям неинтересны, радикалов народ не поддерживает и на провокации не ведется. Граждане прекрасно видят, кто есть кто: доводы, которые приводят Али Керимли и его сетевые тролли, вызывают лишь усмешку и негодование, в теории заговора люди верить не хотят и не придают никакого значения россказням лидеров оппозиции.



Если говорить откровенно, то людям просто не нравится чувствовать себя пешками в чужой игре, люди не хотят становиться инструментом для реализации чьих-то политических амбиций. Тем более, когда эти амбиции ведут опасной дорожкой к самому темному будущему для нашей страны.



На фоне хаоса и анархии, которые могут предложить радикалы, граждане видят совершенно другое отношение к себе и своим проблемам от властей страны. Люди видят чувствительное отношение Президента Ильхама Алиева, видят отклик на свои чаяния, видят, как оперативно и полно решаются имеющиеся проблемы.



Естественно, что в этих условиях граждане четко понимают, что радикальные методы контрпродуктивны и неуместны, с их помощью не решить ни одной проблемы. Именно поэтому у радикальной оппозиции нет абсолютно никакой народной поддержки.



Стратегия развития Азербайджана, которая реализуется под руководством Президента Ильхама Алиева, привела к революционным улучшениям в жизни каждого гражданина нашей страны. Народ не видит другой альтернативы проводимой в стране политике, и сплочен вокруг главы государства. Граждане Азербайджана открыто выступают против любых проявлений радикализма и попыток уничтожить царяющую в стране общественно-политическую стабильность, безопасность и динамическое развитие.

Люди ценят не слова, а дела. Не лозунги, а поступки. Не крики с площадей, а решение их насущных проблем. Народ высоко оценил социальную революцию Президента Ильхама Алиева и верит в проводимые им реформы, которые продолжаются. Более того, граждане страны активно поддерживают все инициативы, выдвигаемые главой государства.



Именно многовекторные реформы, которые проводит Президент Ильхам Алиев, его кадровые преобразования, которые получили широкую поддержку и внутри страны, и за ее пределами, свели к нулю шансы радикалов на успех. Все их попытки разбились о реальность, которую видит народ.



Люди, и тем более молодежь, все видят и умеют сравнивать. Они видят, что власти предлагают им множество возможностей, а радикалы - ничего кроме пустых слов и перспектив стать преступником. Граждане хорошо понимают, как их пытается использовать кучка оппозиционеров, и именно поэтому люди не поддерживают этих псевдополитиков.



Лидеры радикалов поняли, что в условиях, когда нет реальной поддержки народа, своей второй акцией, популистскими криками и политическими авантюрами они только разоблачат сами себя, и снова будут разгромлены. Поэтому они и отказались от идеи провести еще одну несанкционированную акцию. У них просто не осталось другого выхода.

В сказки оппозиции о "властных провокаторах" никто не верит. Да, они попытались таким образом прикрыть отказ от митинга, но не более. Сначала шли разговоры о "провокаторах из числа представителей сексуальных меньшинств", потом, по новой версии, провокаторы должны были быть уже исламистами, а сам сценарий - "спланированным гражданским противостоянием".



Невероятную несли чушь. А за ней скрывается банальная безысходность лидеров радикалов. Они прекрасно увидели 19 октября, что на самом деле их не поддерживает вообще никто. И свою слабость "Нацсовет" и ПНФА теперь прячут за такими сумасшедшими сказками о провокаторах.



Если "нацсовет", как он заявляет, представляет народ, то почему они отказались и от проведения несанкционированного митинга, и от акции на согласованном месте в поселке Локбатан? Если вы, якобы лидеры оппозиции, не можете повести своих людей даже в Гарадаг, как вы Карабах будете освобождать?

До сих пор, спустя уже несколько дней, ни один из лидеров радикальной оппозиции, которые вечно кричат о том, как они беспокоятся о национальных интересах Азербайджана, ни слова не сказал о проармянской резолюции, принятой Конгрессом США. Азербайджанский народ видит двуличность этих псевдолидеров оппозиции, видит их двуличность по отношению к братской нам Турции: ни Али Керимли, ни Гюльтекин Гаджибейли, ни Рамиз и Лейла Юнус, ни Севиндж Османгызы - никто не написал об этом ни строчки, не сказал ни слова.



Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал еще сильнее, одержаны важнейшие дипломатические победы, в Баку объединились тюркоязычные страны, выступили с единых позиций, договорились о перспективах интеграции, что принесет стране политическую и экономическую выгоду на десятилетия вперед - об этом они не говорят ни слова. Лидеры радикалов вели и ведут себя так, будто ничего этого не было.



Им неважно, кого предавать - своих сторонников, Азербайджан или братский турецкий народ. Лишь бы платили. Эгоизм, ненависть и предательство ради сомнительной выгоды - ни на что большее эти "борцы за демократию" неспособны.



Э. Ибрагимов