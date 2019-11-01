2 ноября в центре Баку, на улице "28 мая" должна была пройти очередная акция радикальной оппозиции, которая позже была отменена - радикалы и тролли поняли, что на незаконный митинг никто не придет.

Однако, даже анонс этой самой акции, которую активно распространяли Али Керимли и его группа сетевых троллей, вызвал волну возмущения у простых жителей в соцсетях.

"Им выделили место в Локбатане для мирного митинга. Почему не идут митинговать там? Ответ прост. Во время мирного митинга не выйдет выставить себя страдальцами, снимать на камеру столкновение граждан с полицией", - написал один из граждан.

"Оппозиционеры безжалостно используют народ в своих играх. Если доберутся до власти, народ ждут трудные времена. Бюджет разворуют...", - прокомментировал другой юзер соцсетей.

Day.Az представляет вниманию читателей комментарии, в которых граждане обсуждают очередную несанкционированную акцию радикалов: