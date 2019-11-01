Как вам известно, структура, называющая себя Национальным советом, в которой собралась группа лиц радикального мышления, заявила о том, что передумала проводить незаконный митинг в центре Баку второго ноября.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В "статусе" говорится: "Функционеры структуры, выступая друг за другом, озвучивают различные версии причины, почему они не проведут (на самом деле не смогут провести) митинг: "якобы азербайджанское правительство намеревалось прибегнуть к каким-то провокациям, или была вероятность того, что на митинг приведут некие сексуальные меньшинства, де, что могут повториться гянджинские события, могут умышленно выдвинуть группы радикальных исламистов" и пр. У анатолийских турок есть очень уместное выражение: "извинения хуже проступка".

Этот антинациональный Совет, призывающий к незаконным акциям, который унижает народ на международной арене, а внутри лицемерно обманывает граждан, выдумывая несоответствующие действительности "серьезные факты" в адрес Азербайджанского государства и представляющей его власти, теперь с таким же лицемерием пытается придумать причины, почему отменили митинг. Очень надеюсь, что кто-нибудь из функционеров Национального совета найдет в себе смелость и открыто признает настоящую причину, почему митинг не будет проведен, а именно, что радикальную оппозицию бойкотирует азербайджанский народ. Своевременное признание не унизит, а наоборот возвеличит человека, говорили наши мудрецы...".

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