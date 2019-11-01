Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном со стороны Азербайджана" от 8 февраля 2012 года № 1993".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, состав Государственной комиссии, утвержденный частью один распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном со стороны Азербайджана" от 8 февраля 2012 года № 1993, дается в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии:

Шахин Мустафаев - Вице-премьер Азербайджана

члены комиссии:

министр энергетики Азербайджана

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

первый заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР

заместитель министра иностранных дел Азербайджана

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

начальник Государственной пограничной службы Азербайджана

председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму

председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"

президент ОАО "Азерэнержи"

председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"

первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иране".

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено отправить уведомление иранской сторону об изменениях, внесенных частью один настоящего распоряжения.