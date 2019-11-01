https://news.day.az/politics/1171744.html Экс-заместитель председателя ПНФА резко раскритиковал Али Керимли и его сторонников
Экс-заместитель председателя ПНФА резко раскритиковал Али Керимли и его сторонников
Основной фактор, тормозящий развитие политических партий, не система, а рядовые члены, которые не могут требовать и организовывать коллегиальное управление. Они все испортили выкриками "лидер, лидер". Сами запутались. Люди, которые не способны объяснить что и как они хотят, сегодня ругают человека, которого вчера хвалили.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель председателя ПНФА Сахиб Керимли.
Коснувшись отмены митинга председателем ПНФА Али Керимли, назначенного им на второе ноября, экс-заместитель сказал, что это говорит, о недоверии, сомнениях и отсутствии лидерства.
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