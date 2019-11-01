Тот факт, что руководитель т.н. "Национального совета" Джамиль Гасанли, отправившись в США, предложил там ввести санкции против Азербайджана уже говорит об отсутствии человеческих чувств.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

По его словам, ложь об Азербайджане, клевета на свою страну, изображение Азербайджана в темных тонах вызваны отсутствием патриотизма.

"Если против Азербайджана будут применены санкции, то от этого будут страдать граждане Азербайджана. Может быть, Джамилю Гасанли будет обещано, что в таком случае он и его сторонники не будут иметь никаких проблем. В общем, призывать кого-то создать трудности для своего народа ради прихода к власти уже вопрос выходящий за пределы человечности.

Как бы то ни было, независимо от того, во власти он представлен или в оппозиции, каждый человек должен стараться, чтобы его страна развивалась, люди жили лучше, в условиях большей безопасности. Они клевещут на государство, требуют санкций в отношении страны. Мне кажется, они полностью потеряли чувство ответственности", - сказал Айдын Мирзазаде.

Он добавил, что желания радикальной оппозиции совпадают с желанием проармянских кругов.

"Мы были правы, говоря о том, что они за рубежом выполняют поручения анти-азербайджанских центров, функцию 5-й колонны в Азербайджане, демонстрируют враждебность к Азербайджану. Предложением ввести санкции против Азербайджана в США Джамиль Гасанли еще раз доказал это", - подчеркнул Айдын Мирзазаде.