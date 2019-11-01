Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер был вызван в министерство иностранных дел в связи с визитом представителя незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна в США и ему была вручена нота протеста, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ноте был выражен протест выдаче виз властями Соединенных Штатов представителям незаконного режима, путешествующим с оккупированных территорий Азербайджана, и было отмечено, что это подрывает мирный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Было подчеркнуто, что разрешение на осуществление таких визитов противоречит обязательствам США по мандату сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также основополагающим принципам международного права, как уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

МИД довел до сведения американской стороны, что ожидает, что США, как важный и ответственный член международного сообщества, твердо поддерживая принципы, закрепленные в Уставе ООН внесут серьезный вклад в реализацию резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и воздержатся от любых шагов, которые могут оказать негативное влияние разрешению конфликта.

Посол Литценбергер сказал, что им известно, что некоторые члены Конгресса принимали в Вашингтоне гостей, совершающих визит из Нагорного Карабаха, и подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и не признают режим в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении министерства.