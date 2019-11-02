За последний месяц в Азербайджане произошло немало политических событий, в частности, под руководством Президента Ильхама Алиева были проведены серьезные структурные изменения и кадровые реформы в правительстве. Государственная политика, которая проводится в Азербайджане во благо интересов народа, еще со времен провозглашения независимости страны вызывала, мягко говоря, глубокую озабоченность лжепатриотов, которые, как правило, заявляют о себе в любой стране и при любом правительстве. Азербайджан, в этом смысле, также не исключение. За неимением идеологической базы, электората, а главное доверия и поддержки народа, приспособленцы и маргиналы, как правило, пытаются всячески дестабилизировать ситуацию, и пускать пыль в глаза мирового сообщества, делая глупые "телодвижения".

Одним из таковых политически не состоявшихся лжепатриотов является лидер Национального совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанлы, хорошо известный в стране как человек недалекий в политике и избирательном законодательстве.

На этот раз, потеряв последнюю надежду дорваться до власти, представитель оппозиции решил "поплакаться" западным друзьям в ходе дискуссии, недавно проведенной национальным пресс-клубом США в Вашингтоне в связи с демонстрацией, организованной т.н Национальным советом 19 октября в Баку.

Помимо Гасанлы, в дискуссии участвовали директор по Европе и Центральной Азии правозащитной организации Amnesty International Даниэль Балсон и одиозная журналистка Севиндж Османгызы.

Что любопытно, маргинал Гасанлы обвинил Госдепартамент США в безразличии к лидерам оппозиции, председателю ПНФА Али Керимли и членам Национального совета демократических сил Азербайджана Тофигу Ягублу и Ибрагиму Ибрагимли.

"Молчаливая реакция Государственного департамента на пытки лидеров оппозиции, главы партии Народного фронта Али Керимли и членов Национального совета демократических сил Азербайджана Тофига Ягублу и Ибрагима Ибрагимли вызывает сожаление и крайнее разочарование", - высказался он, призвав Запад к применению санкций в отношении властей Азербайджана. Что вызывает насмешку, коллаборационист Гасанлы в своей речи даже упомянул закон Магнитского. Вслед за этим обвинением маргинала, директор правозащитной организации Amnesty International Даниэль Балсон призвал власти США к справедливости и попросил принять меры против правительства Азербайджана.

К слову, это тот самый Балсон, который при каждом удобном случае восхваляет армянских сепаратистов и "бархатную" революцию в Армении. Чтобы понять, что может связывать оппозиционера, (и как он себя позиционирует - "патриота") Джамиля Гасанлы с ангажированным западным чиновником Балсоном, достаточно вспомнить, как в 2013 году "патриот" Гасанлы в своем письме, адресованном и опубликованном в британском издании Guardian, назвал Нагорный Карабах "спорной" территорией

Неудивительно, что информационную поддержку Нацсовету оказывают проплаченные армянскими лоббистами американские СМИ "Голос Америки" и конечно же "Радио Свобода". Причем обе эти станции являются государственными медиапроектами США и финансируются напрямую Конгрессом.

Совершенно очевидно, что для горе-патриота Гасанлы, иллюзорная жажда власти и одобрительные кивки западных пропагандистов превыше исторических фактов, множества международных документов, и, наконец, интересов Родины.

Именно по этой причине пожелания и стремления лидеров оппозиции, народ не воспринимает всерьез. Кроме прочего, азербайджанскому народу хорошо известно, что у сил, входящих в Нацсовет, кроме их собственных интересов и зашкаливающих амбиций, нет ничего толкового. Нет ни четкой программы решения экономических проблем Азербайджана, ни достаточной кадровой базы и тем более единой модели развития страны. Очевидно, что азербайджанская молодежь, которая представляет собой движущую силу в народе, также не примыкает к грязной политической игре "поборников демократии", поскольку сознает, что лидеры радикальной оппозиции всего лишь пытаются использовать их потенциал в своих гнусных целях.

Так, накануне радикальная оппозиция, за отсутствием народной поддержки побоялась проводить демонстрации в местах, отведенных исполнительным органом. Это также было закономерно, потому что у оппозиции не было потенциала, она собиралась устроить массовую демонстрацию и неразбериху, за счет сторонних наблюдателей, организовав митинг в центре Баку, обманом и пустыми обещаниями попытаться привлечь народ к своим бесноватым планам. Однако эти попытки не увенчались успехом, прежде всего за счет того, что азербайджанский народ трезво оценивает реальную ситуацию. Граждане Азербайджана ясно сознают, что проблемы которые имеются в стране оперативно решаются именно на уровне государства, под руководством Президента Ильхама Алиева, а все что может дать оппозиция - это лживые обещания, в основе которых лежат шкурные интересы людей, у которых кроме жажды власти нет иных целей. Этот случай в очередной раз подтвердил единый выбор народа, его сплоченность вокруг главы государства и поддержку его политики во имя светлого будущего независимого Азербайджана.

Отдел политики Trend